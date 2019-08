Outros esportes

Uma equipe formada pela parceria do Ki-Momento (Ronei Friedrich) e o Ki-Zomba de Muçum, apresentou-se no último sábado na cidade de Arvorezinha, onde jogou com a tradicional equipe do São Luiz. Na oportunidade, o combinado inaugurou um novo fardamento que trouxe resultado positivo com vitória de 4 x 3 diante do São Luiz.

O grupo do Ki-Momento anuncia uma parceria com o Bola Cheia de Bela Vista na realização de jogos de mini futebol no dia 7 de setembro na sede do Bola Cheia. Os jogos iniciam pela manhã. Ao meio-dia será servido churrasco.

