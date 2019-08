Geral

Em 16 horas de teoria e prática, a turma formada por 13 alunos de diferentes localidades de Arroio do Meio participou do curso de Plantas Medicinais, realizado na semana passada, no salão comunitário São Roque, em Palmas. A qualificação gratuita foi ministrada pela instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Marília Pozo de Matos Pereira, numa iniciativa da Administração Municipal.

No próximo dia 2 abrem as inscrições para o curso gratuito de Processamento de Hortaliças, a realizar-se de 23 a 25 de setembro, em local a ser definido. As inscrições devem ser feitas na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604/Centro. São 12 vagas.

Durante o ano foram realizados os cursos de Panificação Caseira, Bolachas e Salgados, Bonecos de Pano e Aproveitamento Integral de Alimentos. Ainda está previsto Floricultura Plantas em Vaso, de 11 a 13 de novembro. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 211.

