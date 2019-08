Municípios

O Cras de Travesseiro realizou durante o mês de julho um dia de atividades com o grupo de convivência da localidade de Três Saltos Alto. O encontro foi aberto pela secretária da Saúde e Assistência Social, Eliana Hofstetter, que explicou o trabalho realizado por esta pasta junto à população travesseirense. Eliana, destacou os atendimentos na Unidade de Saúde de Três Saltos Baixo, que facilitam o acesso da população desta localidade, evitando muitas vezes o deslocamento até a Sede do município. Durante o encontro, as participantes do grupo confeccionaram capelinhas de madeira, processo que foi acompanhado pela oficineira do Cras, que orientou e deu dicas aos participantes.

Por daiane