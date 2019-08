Municípios

O fim de semana será movimentado em Marques de Souza. A Associação de Artesãos realiza neste sábado e no domingo a 6ª Exposição Regional de Orquídeas e Feira de Artesanato. Será um espaço para apreciadores e colecionadores de orquídeas, que também possibilitará mais uma opção de turismo no município. O evento ocorre na Sociedade União Centenária.

O público poderá conferir os trabalhos de expositores de artesanato da região, orquidários, floriculturas, agroindústrias e confeitarias do município.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado – 3 de agosto das 9h às 19h – Exposição de Orquídeas, artesanato, agroindústrias, padarias e confeitarias. 1ª Feira do Turismo, organizada pelo Projeto Passeios na Colônia.

Domingo – 4 de agosto das 9h às 18h – Exposição de Orquídeas, artesanato, agroindústrias, padarias e confeitarias. 1º encontro de carros antigos, organizado pelo Clube do Fusca de Marques de Souza.

Por daiane