O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Rua de Eventos recebeu muitas gostosuras e ofereceu uma vasta programação artística, musical e turística. No palco montado em uma das extremidades da quadra, a primeira apresentação do dia foi com o Coral Municipal, junto da abertura da 2ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio. Na sequência, apresentou-se a Orquestra Municipal. O palco ainda recebeu a dupla Kevin e Kaiky, Vitória Telöken Fischer, tocando bateria e, para finalizar, Banda Novo Mundo.

No asfalto, em espaço entre os estandes e mesas, apresentaram-se o grupo de Danças Sênior, a categoria Oficial do Grupo de Danças Helmuth Kuhn, o Grupo Folclórico Alemão Frohsinn e as invernadas Mirim e Juvenil do CTG Querência do Arroio do Meio.

Durante todo o evento, os mascotes Toos Mann e Toos Frau fizeram a alegria dos participantes, espalhando doces, abraços e alegria. As soberanas de Arroio do Meio, Camila Krämer, Christie Hilgert e Bianca dos Santos Barbosa, esbanjaram simpatia e beleza. O empresário Márcio José Rohr disponibilizou o Talude, caminhão militar, adaptado para promover o turismo local, para passeios pela cidade, o que divertiu crianças e adultos.

Por daiane