Dia dos Pais

O barulho do motor e a paixão pelo futebol é o que une a família Fiel. Alana, Ana e Anderson Fiel resolveram seguir os passos do pai, Dorneles Fiel, conhecido como Pingo, e hoje tocam o empreendimento aberto há 10 anos. Torcer pelo time do coração, o Sport Club Internacional é outra paixão que aproxima Pingo dos três filhos. Com bastante frequência viajam em família para Porto Alegre, para acompanhar os jogos, o que para eles é um momento especial.

Torcedor fervoroso, Pingo passou a paixão para os filhos. Vibrar e torcer em família é algo indescritível, afirmam os irmãos. “Isso é algo que também marca muito a gente”.

Pingo sempre foi motivo de inspiração para toda a família, principalmente para Anderson, filho mais velho, que decidiu seguir o ofício do pai. “Ele sempre quis que eu seguisse a profissão que escolheu para sua vida, me incentivando desde cedo. Hoje os três filhos tocam a oficina. É um orgulho para ele”, fala.

Dorneles é um pai coruja, desportista e muito próximo da família. Ana, a filha do meio, lembra-se de quando o pai saia para jogar futebol com os amigos e a levava. “Eram pessoas mais velhas e eu correndo lá no meio daqueles senhores dando um show de bola. Aliás, eu jogo muito bem. Esses momentos foram inesquecíveis e ficarão marcados para toda a vida”, lembra.

As atitudes, os gestos e o jeito simples de levar a vida é o que encanta Alana, a caçula. “Algo marcante para mim é a maneira de como encara os problemas. Na oficina são muitos. É preciso ter paciência para encontrar a solução e lidar com as necessidades dos clientes. Ele tem uma frase para os momentos difíceis, que adotei para mim: De nada adianta ficar brabo. Vamos sorrir, ser felizes, a vida é muito mais bonita assim”, conta Alana.

Por daiane