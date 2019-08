Economia

Mais de 48 mil pessoas devem circular pela 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2019, que ocorre entre 20 a 22 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

Promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a feira deverá movimentar pelo menos R$ 520 milhões em negociações entre os 372 expositores e os visitantes – em sua maioria, representantes de empresas supermercadistas de todo o Brasil e de outros 11 países.

Além de oportunizar networking, relacionamento, negócios e qualificação aos participantes, em uma série de palestras, visitas, seminários, oficinas e qualificações para diferentes públicos, os fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, apresentarão mais de 800 novidades ao mercado.

Cada vez mais multisetorial, a feira novamente tem gratuidade nas inscrições antecipadas a varejistas de supermercados e de outros setores do comércio, como hotéis, bares, restaurantes, farmácias e lojas de bazar e R$ 1,99. Neste ano, a cortesia estende-se também a produtores rurais pela primeira vez. A principal novidade desta edição é o reposicionamento dos espaços Premium e Circuito de Negócios, criados no ano passado e que integram novos expositores às oportunidades oferecidas pelo evento.

Por sua capilaridade e abrangência de setores, a Expoagas 2019 refletirá, em seus estandes, as tendências e hábitos de consumo que estão norteando o perfil de compra dos gaúchos nos supermercados. Um exemplo disto é o crescimento no número de expositores de alimentos com apelo saudável, como tapiocas, produtos orgânicos e barras de cereais.

Participação de gaúchos cai – Entre os expositores desta edição, 80,9% estão voltando ao evento, e 19,1% serão estreantes. Um dado que chama a atenção é o percentual de empresas gaúchas entre os expositores: embora ainda majoritários (67%), os estandes de companhias locais atingiram o menor percentual de participação dos últimos 10 anos (em 2018, os gaúchos eram 72%). “É um dado que nos preocupa. Somos defensores da indústria gaúcha, que é modelar em tantos setores, e precisamos que a economia se fortaleça em todas as pontas para que tenhamos um crescimento sustentável no Estado”, destaca o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Segundo o dirigente, um dos principais objetivos da Agas com a feira é oportunizar uma vitrine a varejistas de todo o país para as empresas que participarão do evento.

Gratuidade para o varejo e produtores rurais – Neste ano, pela primeira vez, a Agas está franqueando as pré-inscrições ao evento para produtores rurais. “Queremos oportunizar aos homens e mulheres do campo as mesmas ferramentas e clientes dos grandes players da indústria, incentivando que as futuras gerações vejam, na produção agrícola, um negócio rentável e promissor”, explica o presidente da Agas. Além disso, as inscrições realizadas até 16 de agosto são gratuitas para supermercadistas e para representantes de padarias, atacados, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de R$ 1,99, petshops, hospitais e hotéis. Os valores para visitantes de outros setores vão de R$ 30,00 a R$ 150,00 para os três dias de evento. As inscrições para o encontro já estão abertas pelo site www.agas.com.br.

Sorteio de carro e notebooks– A Expoagas 2019 vai incentivar a conclusão de transações comerciais já durante os três dias do evento com o sorteio de seis notebooks e um automóvel zero quilômetro entre as empresas que efetuarem compras nos estandes da feira. A cada R$ 1.000 em compras junto aos expositores, os visitantes receberão um cupom para participação.

Para fomentar a participação de varejistas do interior do Estado, a Agas está subsidiando 50% dos custos de viagem para caravanas que contemplarem pelo menos três empresas varejistas.

Ciclo de palestras – Desenhado há um ano pelos organizadores, o ciclo de palestras trará ao debate temas em voga na gestão do varejo, como prevenção de perdas, gerenciamento de equipes e tecnologia, mas também assuntos pertinentes ao desenvolvimento pessoal dos participantes e à conjuntura político-econômica brasileira.

Visitas técnicas – O calendário da Expoagas 2019 prevê ainda visitas-técnicas a varejos e indústrias referência em suas operações – guiadas por instrutores do corpo docente da Agas; oficinas práticas no interior da escola móvel da entidade, que estará estacionada em frente ao acesso principal da feira; e a tradicional programação do Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), que neste ano ocorrerá no Salão de Convenções da Fiergs, ao lado do Teatro do Sesi.

Presença do Vale do Taquari

Como em todos os anos, diversas empresas do Vale do Taquari, dos mais variados segmentos, estarão presentes na feira, para mostrar seus lançamentos, o portfólio de produtos, prospectar novos relacionamentos no mercado e rever antigos clientes.

Empresas presentes: Refeisucos (Lajeado), BRF, Languiru (Teutônia), Bebidas Fruki/Cervejaria Bella Vista (Lajeado), Finopel (Lajeado), Sorvebom (Lajeado), Neugebauer (Arroio do Meio), Refrimate (Venâncio Aires), Divine Chocolates (Encantado), Dália (Encantado/Arroio do Meio) Boavistense (Lajeado), Florestal (Lajeado), Di Hellen (Encantado), Girando Sol (Arroio do Meio), Sulfrio (Lajeado), Gota Limpa (Imigrante) e Hedera (Encantado).

Loja conceito da Languiru valorizará cooperativismo

A Languiru fará a apresentação de mais de 10 produtos, entre lançamentos e relançamentos, nos segmentos carnes (aves e suínos) e lácteos. Serão novas embalagens, produtos diferenciados e novos sabores. “São muitas novidades para esta feira, e há mais projetos para o segundo semestre, temos muita coisa boa por vir”, destaca a coordenadora de marketing da Languiru, Luiza Amanda Scherer.

O estande busca apresentar quem é a cooperativa, sua história de 63 anos alimentando diferentes gerações, seu envolvimento com as comunidades, seja no campo ou na cidade, e a origem da matéria-prima que leva à mesa dos consumidores alimentos de qualidade.

O layout traz um conceito de casa de campo contemporânea, com atenção especial à receptividade, às novidades, um misto de conforto e aconchego familiar com espaços de inovação. Experiências sensoriais do visual, do aroma, do tato e da audição também estarão em primeiro plano numa “loja conceito Languiru”.

Dália Apresentará ingrendientes para pizza

A Dália mostrará ao público o catálogo de produtos que levam a marca da cooperativa. No leite UHT, o destaque é nova roupagem com layout das embalagens, mais coloridas, levando mais cor aos pontos de venda. Na área dos produtos suínos destaque para o British Bacon, sucesso em vendas e, na área da avicultura, o “Golden Chicken”, assinatura para a carne de frango que já está no mercado em fase experimental e se consolidará em 2020, ano em que o Programa Frango Corte estará operando em todas as suas etapas.

A Dália Alimentos, como nos anos anteriores, segue sendo uma das patrocinadoras da Agas Jovem, que ocorrerá no dia 22, às 15h, no Auditório do Sesi. O palestrante será o CEO do iFoods, Carlos Eduardo Moysés, que falará sobre “Tendências e Mudanças do Mercado”.

O supervisor de marketing da Dália Alimentos, Nei Quinto Barzotto, comenta que a participação da ExpoAgas é uma forma da cooperativa manter contato direto com o setor supermercadista de todo o Estado. “Na edição deste ano da ExpoAgas, como nosso mote promocional, estaremos promovendo ingredientes para pizza. Vamos servir aos convidados, além das carnes temperadas e linguiças Dália. Diariamente, nossa cozinha estará disponibilizando uma grande variedade, utilizando ingredientes Dália específicos para pizza”.

Girando Sol apresenta nova geração do limpador perfumado

Expositora tradicional e de destaque da Expoagas, a Girando Sol projeta um estande ainda mais aconchegante e perfumado neste ano. A marca vai apresentar ao mercado a nova geração dos limpadores perfumados. A linha ganha um atributo tecnológico, com neutralizadores de maus odores que somam-se às fragrâncias inspiradas na perfumaria fina. Além disso, rótulos, frascos e tampas também foram repensados para que o consumidor tenha mais benefícios. “Nossa empresa atua com o permanente desafio de estar alinhada aos hábitos dos consumidores. A novidade vai ao encontro de uma necessidade das pessoas”, comenta o diretor Gilmar Borscheid.

As fragrâncias foram desenvolvidas por perfumistas experientes, levando em consideração as tendências de perfumaria fina internacional e ingredientes que trazem sensações de bem-estar e aconchego para todos os ambientes da casa. Possuem alto desempenho para aplicações que auxiliam na solução de situações domésticas envolvendo mofo, suor, fritura, banheiro e pets. Os novos limpadores podem ser usados em todas as superfícies laváveis, permitindo que o perfume entre na casa e o mau odor desapareça. A linha será comercializada em cinco versões: Suave Magia (500ml, 1l e 2l); Encantos de Primavera (500ml, 1l e 2l); Manhãs de Orvalho (500ml, 1l e 2l); Pura Sedução (500ml e 1l); e os novos Poder do Oceano (500ml) e Energia das Flores (500ml).

Além do mix completo e modernizado de produtos, na Expoagas 2019 os visitantes também terão a oportunidade de conhecer a versão da nova embalagem do 5l do lava-roupas líquido e o novo frasco de 500 ml do desinfetante. Com essas novidades a Girando Sol conclui a primeira fase do processo de modernização. Estruturada no conceito “Prazer em Estar”, a marca se dedica a proporcionar ambientes limpos e perfumados, deixar roupas cheirosas e macias, e muito mais. Para isso, agrega valor aos seus produtos com fragrâncias exclusivas, produtos funcionais diferenciados e com características sensoriais, além de várias outras vantagens, como produtos dermatologicamente testados, que possuem tensoativo biodegradável e que não são testados em animais.

Varejistas de olho nos descontos

Além dos proprietários de indústrias e prestadores de serviços, os varejistas da região também marcarão presença no evento. Os sócios proprietários do supermercado Marel, Vilson Horn e Ismael Jung, pretendem ir à feira na quinta-feira, dia 22.

Eles destacam a qualidade da feira, por otimizar num único local, a possibilidade de ver lançamentos, fechar negócios e participar de palestras de alto nível e diferenciadas, além de prestigiar fornecedores e empresários da região. “Sempre há novos maquinários e equipamentos para açougue e padaria, além de descontos de 5% ou mais nos pedidos fechados na feira”, revelam.

Em 26 de julho, o Supermercado Marel abriu sua segunda filial, que fica situada no bairro Parque dos Anjos em Gravataí. A unidade já emprega 16 funcionários. Ao todo, a rede Marel, que conta com a matriz em São Caetano, Arroio do Meio, e outra unidade no bairro Aviação, em Venâncio Aires, conta com 64 colaboradores.

Por daiane