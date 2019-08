O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A Associação de Cantores Concórdia de São Caetano, de Arroio do Meio, uma entidade integrante do Núcleo de Cultura do município, organiza o já tradicional Encontro de Corais, que ocorrerá neste sábado, dia 17, no Salão da Comunidade Evangélica do Bairro Aimoré. Na ocasião, vários corais da região apresentarão um repertório de canções especialmente preparadas para a noite.

Além do coral anfitrião e de outros corais de Arroio do Meio, estarão presentes corais dos municípios de Colinas, Encantado, Estrela, Muçum, Roca Sales, Teutônia e Victor Graeff. Após as apresentações, que iniciarão às 19h30min, será servido o jantar e, na sequência, haverá baile de integração. Os cartões para o jantar podem ser adquiridos com os integrantes do coral. Toda a comunidade de Arroio do Meio e da região está convidada para participar dessa noite especial.

Por daiane