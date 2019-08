Dia dos Pais

A proximidade das filhas, Juliana e Adriana com o pai João Scheibler, vai além do convívio familiar. A rotina puxada do dia a dia é amenizada com a chegada do domingo, quando ocorrem os encontros na casa do pai, na maioria das vezes regados com um bom chopp. Mas se engana quem pensa que os encontros ocorrem somente aos domingos para confraternizar, valorizar a vida e comer um bom churrasco. A cumplicidade se estende a um robby compartilhado pelos três: a música. “Fazemos aulas de saxofone aos sábados. Os três juntos, mais minha filha Giovana”, explica Juliana.

Pai, filhas e neta participam ainda da Orquestra Municipal de Arroio do Meio cujos ensaios ocorrem nas noites das quartas-feiras. “É o máximo poder fazer uma atividade prazerosa com uma pessoa tão especial e que representa tanto para nós.”

O afeto e a admiração são visíveis por parte das filhas que descrevem o pai como uma pessoa de coração simples e uma grandeza sem igual. “Ele é um pouco engenheiro, um pouco cientista, um pouco músico e grande apreciador da arte e da cultura alemã, mas dentre as características que mais amamos nele, está a capacidade que possui de colocar amor em tudo o que faz. Enxerga positividade até nos maiores obstáculos. Um de seus maiores ensinamentos é: ‘Sempre tem um jeito, os jeitos nunca acabam’, se referindo à forma de como devemos encarar os problemas”, avaliam e completam: “neste Dia dos Pais, queremos agradecer por toda a dedicação que tem conosco e desejar que que possamos comemorar o Dia dos Pais, juntos por várias décadas. Um grande abraço das filhas Juliana e Adriana.”

Por daiane