O Alto Taquari - Cotidiano

Durante o último fim de semana, o CTG Querência do Arroio do Meio esteve participando da etapa inter-regional do Enart 2019, em Farroupilha. Anita Glória Rempel Fontana apresentou-se na Declamação Feminina e Thaís Lohmann, como Intérprete Solista Vocal Feminino.

Thais classificou-se e irá para a final do Enart, que ocorre em novembro, em Santa Cruz do Sul. Junto dela, pelo CTG Querência também estarão participando da final, Cristine Vasconcellos, categoria Violino, Claudete Rempel e Iranice Salete Theves Heisser, categoria Poesia.

Rodeio Estadual – Neste mês, o CTG Querência do Arroio do Meio participou também do Rodeio Estadual do Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi, em Encantado. Foram conquistadas as seguintes classificações:

Melhor Coreografia de Entrada – Veterana Força B

Melhor Coreografia de Saída – Veterana Força B

2º lugar Invernada Veterana – Força B

4º lugar Invernada Mirim – Força B

5º lugar Invernada Juvenil – Força B

3º lugar Declamação Prenda Adulta – Anita Glória Rempel Fontana

4º lugar Declamação Prenda Juvenil – Amália Rempel Fontana

4º lugar Declamação Peão Pré-mirim – Bruno Michel Gehlem

Mais Prendada Prenda Mirim – Isabelli Gomes Schwarzer

Mais Prendada Prenda Juvenil – Amália Rempel Fontana

Mais Prendada Prenda Adulta – Anita Glória Rempel Fontana

Os representantes da região no Enart

Além das integrantes do CTG Querência, a região ainda contará com os seguintes representantes no Enart deste ano:

Danças Tradicionais força A – CTG Tropilha Farrapa, Lajeado;

Danças Tradicionais força B – DTG Piazito da Tradição, Venâncio Aires;

Chula – Lucas Gabriel Keller, CTG Tropilha Farrapa, Mauricio Selvino Delazeri e João Ricardo Vieceli, CTG Paixão Cortes de Nova Bréscia;

Intérprete Vocal Solista Feminino – Thaís Lohmann, CTG Querência do Arroio do Meio e Laura Bruxel, CTG Tropilha Farrapa de Lajeado;

Declamação Masculina – Eagro Henrique Brenner Mueller, CTG Chaleira Preta de Venâncio Aires;

Causo – Veronica Teló Moresco, GAN Anita Garibaldi, de Encantado, Gustavo Ariel Schuler, GF Essência da Tradição, de Venâncio Aires e Kelen Dewes, CTG Chaleira Preta;

Danças gaúchas de salão – Felipe Caliari da Rosa e Thaissa se Freitas Bomm, do CTG Tropilha Farrapa de Lajeado.

