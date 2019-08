O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O CTG Querência do Arroio do Meio esteve representado, sábado, dia 27, na 87ª Convenção Tradicionalista, que ocorreu no Teatro Esperança, em Jaguarão. As convenções tradicionalistas têm como objetivo aprovar, alterar e reformar o regulamento do MTG, códigos e demais regulamentos. Nelas, quem vota para aprovar ou não as proposições, são os coordenadores regionais, os conselheiros do MTG, a 1ª Prenda e o 1º Peão do Estado.

Em Jaguarão foram discutidas diversas proposições de alteração nas regulamentações artísticas, culturais, campeiras, de esportes e também no Regulamento Geral do MTG. Algumas foram aprovadas, outras não.

Dentre as aprovadas, foi decido que os grupos não podem mais utilizar artifícios para a demarcação do palco e também que, na prova campeira, o capataz campeiro concorrerá em dupla com o patrão (escolhidos nas seletivas regionais) na Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars).

Participaram do evento pelo CTG Querência:

1ª Prenda

Anita Glória

Rempel Fontana

1ª Prenda Juvenil

Amália Rempel Fontana

Coordenadora Artística

Claudete Rempel

Posteiro da

Invernada Veterana

Jonas Bernardes Bica

Por daiane