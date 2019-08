Dia dos Pais

Betina, 25 anos, e Igor, 29 anos, filhos do economista João Carlos Hilgert, 57 anos, têm a satisfação de atuarem com o pai, num empreendimento que ajudaram a construir e solidificar com ele.

João sempre foi um incentivador, desde a infância dos filhos. Enquanto a mãe Tânia era a responsável por colocá-los na linha, o pai atuava com medidas mais enérgicas, quando eles aprontavam, ou então apaziguava a situação. No lazer dos domingos à tarde, as brincadeiras com bola no bairro São Caetano, eram as que mais gostavam de fazer juntos. “Sempre foi brincalhão, amoroso, feliz e faceiro”, contextualizam.

Na transição da adolescência para vida adulta, João deixou os filhos livres para seguirem suas carreiras acadêmicas e profissionais. Bem informado, sempre soube ser um bom conselheiro, com a mente aberta para opiniões sobre tudo, além de muito presente.

Betina iniciou sua trajetória na área da saúde, chegando a atuar no Hospital Bruno Born, de Lajeado. Igor, que é formado em Engenharia Ambiental, atuou na balança e na expedição de notas fiscais na fábrica de Rações da BRF e, posteriormente, trabalhou na Univates. Neste período João ainda era bancário e o fato de prestar consultoria empresarial, o encorajou a aprimorar sua veia empreendedora, desenvolvendo os primeiros projetos de loteamentos.

A participação dos filhos na Hilgert Imóveis, fundada há cerca de nove anos, foi natural, vista como uma oportunidade para aprenderem a atuar num mercado em expansão. Betina no momento cursa Administração e Igor, Engenharia Civil. Na empresa, ele gerencia obras e projetos e ela atua na área administrativa e de finanças, tendo mais envolvimento com seu pai. “Trabalhamos juntos. É desafiador. Mas crescemos num ambiente sem brigas e tranquilo. Aprendemos a aceitar e expor opiniões. Além disso, nosso pai tem a capacidade de convergência, deixando a atmosfera mais leve”, enaltecem.

Entre as características pessoais, destacam simplicidade, humildade, respeito, caráter, honestidade, tranquilidade, saber ouvir opiniões, simpatia, jeito de lidar com os outros, bom humor e saber encarar os problemas de uma maneira muito simples.

Aos poucos, os filhos estão tendo mais participação na empresa e João tem atuado na retaguarda dos negócios no relacionamento com clientes e em frentes institucionais, conselhos deliberativos, engajamento social, comunitário e voluntariado.

Outro destaque é a criatividade e visão empreendedora. “Sempre está pensado em projetos, inclusive fora do ramo imobiliário. Hoje um de seus hobbies é a horticultura orgânica. Em conversas, ele detalha formas de como esquematizaria um empreendimento do setor primário. Se fosse 20 anos mais jovem, certamente seria fornecedor de alimentos mais saudáveis”, relatam os filhos, orgulhosos.

Por daiane