O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O Coral Misto Concórdia de Palmas, Arroio do Meio, realiza seu Encontro de Corais neste sábado, dia 31, com início às 20h, no Ginásio Municipal da Emef Itororó.

O encontro contará com a presença de Corais das cidades de Arroio do Meio, Imigrante, Roca Sales, Estrela, Coqueiro Baixo, Teutônia e Não-Me-Toque.

O jantar será servido às 21h, seguido de um animado baile com a Banda Popular Arte Show, de Bom Retiro do Sul.

Para quem quiser adquirir um cartão (R$30) poderá fazê-lo com os integrantes do Coral, com Carla Schroeder (coordenadora do Núcleo de Cultura) na Casa do Museu, ou ainda na noite.

O Coral Misto Concórdia foi fundado em 3 de outubro de 1901 e completa 118 anos. Conta hoje com 15 integrantes, tendo como presidente, Neusa Magedanz, regente, Telmo Korner, e integra o Núcleo Municipal de Cultura, por meio do qual recebe subsídio da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio.

Por daiane