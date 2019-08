Esportes

Lançado há duas semanas, o livro que conta de forma cronológica os principais fatos que envolvem a história do Lajeadense, um dos mais antigos clubes de futebol do país, está tendo uma repercussão muito positiva. O autor e radialista esportivo Rodrigo Conte, 42 anos, ex-atleta profissional, criado na base do clube e com posterior passagem em clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Pernanbuco, sente-se realizado por esta receptividade. “ É gratificante ver que muitas pessoas com mais idade, emocionam-se ao recordar e reviver através das páginas do livro, momentos marcantes do clube. A obra também está sendo bem recebida por adolescentes, que têm ligação com o clube e sonham em vestir a camisa do Lajeadense, assim como aconteceu comigo. A minha história com o clube começou ainda pequeno, na década de 1980, quando aguardava a chegada do jornal O Informativo parta ler, na contracapa, as notícias de esportes. A cada texto ou foto, crescia o sonho de ser um dia atleta profissional”, diz. O autor frequentou as categorias de base do clube em 1992 e vestiu a camisa do clube como profissional, em 1995, aos 17 anos, treinado por Paulo Sérgio Poletto. Se sente gratificado por esta passagem que lhe abriu muitas portas no futebol, bem como na sua atividade profissional que exerce desde 2005, como jornalista esportivo.

Foi na comemoração do centenário do clube, em 2011, que despertou o desejo de escrever a história. “Fui guardando material, documentos e como sempre estive ligado aos principais fatos em torno do Lajeadense, o esqueleto da obra estava no imaginário, mas chegou uma hora em que tive que decidir e me dedicar com mais foco, para colocar o projeto no papel. Levei em torno de oito meses, para escrever, revisar, fazer o planejamento gráfico, buscar parceiros e colaboradores para viabilizar a obra. Foram algumas noites sem dormir, mas fiquei feliz e realizado com o trabalho. Uma emoção comparável ao nascimento dos meus filhos, porque traduz o amor que tenho pelo clube desde criança. Vestindo a camisa do Alviazul marquei poucos gols enquanto atleta. Acredito que o livro, é minha contribuição mais significativa,” diz Conte.

O livro tem 320 fotos, 150 páginas e a narrativa é simples e de fácil compreensão. A obra pode ser encontrada com o autor e na livraria Vitrola (Shopping Lajeado), DMF Esportes e na sede do clube, ao valor de R$ 85. Parte do valor da obra que é uma produção independente será repassada para o clube.

Por daiane