Municípios

Centenas de pessoas, envolvendo pais, alunos, professores, representantes do poder público e comunidade em geral, prestigiaram o lançamento do Programa Aprende Brasil, da Editora Positivo, na rede municipal de Ensino de Marques de Souza. A solenidade, com entrega de apostilas e uniformes, ocorreu na sexta-feira, dia 9, nas dependências da União Centenária, no Centro. O investimento é de R$ 170 mil.

Na ocasião, a coordenadora pedagógica regional do Sistema de Ensino Aprende Brasil, Vanessa Zanoncini, apresentou detalhes da nova plataforma que entrou em funcionamento na segunda-feira, dia 12.

O novo sistema oferece um conjunto específico de tecnologias e recursos: livro didático integrado, assessoria pedagógica, aplicativos on-line e ferramentas de gestão e mensuração, para potencializar a qualidade do ensino e o engajamento individualizado dos alunos, garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar. Além disso, possibilita ao gestor da escola, ao professor e aos familiares o acompanhamento do processo escolar, por meio de relatórios, com análises inteligentes sobre o desempenho de cada aluno ao longo de sua trajetória, bem como o desempenho das turmas, atingido as metas da Base Nacional Comum Curricular.

O Grupo Positivo tem mais de 47 anos de atuação. Nasceu nas escolas com professoras que queriam e conseguiram fazer educação diferenciada e hoje atende a Educação Infantil até universidades. O sistema operacional on-line nasceu em 2006. Na região Sul está presente em 1,5 mil escolas, envolvendo 14,1 mil professores, 240 mil alunos em 248 municípios.

Na Educação Infantil o destaque são os livros didáticos e abordagens que facilitam apreender a ler e escrever, contar histórias, além de livros em braile e imagens aplicadas para quem tem problemas de visão.

Em todas as séries gestores, professores, alunos e familiares poderão acompanhar a metodologia, ferramentas, reforço, desempeno, material didático, agendamento de atividades e eventos, por aplicativos e softwares, direcionados a cada público.

Conforme Vanessa, a comunidade escolar também precisa se conectar à era da tecnologia e informação, que permite otimizar a apreciação dos conteúdos e vivências escolares, permitindo que o aprendizado fique mais completo. As animações digitais, por exemplo, permitirão o aumento da compreensão em torno de determinadas explicações.

Os gestores, por sua vez, poderão acompanhar os resultados, identificar pontos a seres mantidos ou melhorados e adotar medidas. Haverá dados mais precisos sobre o desenvolvimento do aluno e as práticas internas nas escola, competências e qualidades, inclusive a adequação de professores ao estilo pedagógico exigido.

Além disso, haverá uma assessoria pedagógica permanente para treinamento e qualificação dos professores e gestores, que demandará do comprometimento de toda a comunidade escolar para a educação voltar a ser pauta na sociedade. “Precisamos voltar a aprender a aprender. A diferença será o carinho, amor e responsabilidade”, dimensiona.

HOMENAGEM E UNIFORMES

O coordenador da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Paulo Eurico Messias da Silva, evidenciou como o anúncio do programa está sendo importante para superar os desafios em torno da reestruturação da parte física da Escola Carlos Gomes, atingida por um vendaval e entre outros ajustes que vem sendo realizados em 2019 para melhorias mais contundentes nas próximas temporadas. Paulo também destacou a qualidade dos uniformes escolares, que contarão com abrigos, camisetas, bermudas para os meninos e shorts saias para as meninas. A equipe da Educação também aproveitou a ocasião para homenagear publicamente a estudante Franciele Taís Willig, que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Matemática, sendo a melhor entre 18 milhões de estudantes entre 53 mil escolas públicas do país, com a participação apenas de 15 municípios com menos de cinco mil habitantes.

UM LEGADO PARA AS FUTURAS GERAÇÕES

Emocionado, o prefeito Edmilson Amauri Dörr, acompanhado por sua esposa Doralice, falou da alegria da Administração em oportunizar a evolução educacional à todas as crianças do município, melhorando significativamente as condições do ensino e aprendizagem das futuras gerações. “Apesar de não ter imponência física, talvez seja a maior obra deste ou que qualquer governo pudesse fazer. Será um divisor de águas, entretanto, apenas é uma forma da Administração Municipal retribuir o esforço das famílias. Pedimos a todos que cuidem bem do uniforme, livros e material didático. O investimento foi caro e veio das próprias famílias”.

Dörr também destacou a superação dos questionamentos devido a medidas impopulares adotadas no início do ano para readequações e melhorias na rede de ensino, para que juntamente com a nova plataforma tragam mais qualidade no atendimento e economia para o poder público e famílias. Entre outras novidades estão a ampliação gradativa do turno inverso, que a partir deste semestre já vai até o quarto ano. E a partir de 2020, todas as séries do 1º ao 9º ano terão aula regular no turno da manhã, otimizando o transporte escolar e refeitório. Para isso ser possível, o poder público realizou uma parceria com os cursos de Engenharia e Arquitetura da Univates, que desenvolveram um projeto para reestruturação dos espaços da Escola Carlos Gomes. Ao todo serão 12 salas de aula disponíveis.

Por daiane