Evento

O domingo será especial para a Comunidade Evangélica Luterana da Paz, de Palmas Sul, Arroio do Meio. Neste dia ocorre a festa que celebra os 58 anos da comunidade. A programação inicia com culto, às 9h, que terá homenagem aos jubilares e 40 anos de Confirmação e Batismo.

O dia festivo segue com almoço no salão da comunidade, cujos cartões são vendidos a R$ 30. No cardápio salsichão, carne de rês e suína, diversos tipos de salada e pratos quentes. O almoço é preparado por integrantes da comunidade e servido em estilo buffet. A previsão, segundo o presidente Augusto Germano Scheffler, é de que 400 pessoas participem.

À tarde, ocorre o sorteio da ação entre amigos, que conta com 15 prêmios, além de brindes diversos. Também haverá reunião dançante animada pela banda Explosão Sertaneja, sem a cobrança de ingresso.

O presidente Augusto, que há mais de 30 anos está evolvido na diretoria da comunidade, destaca que será um dia de confraternização e animação, para o qual todos estão convidados a participar. A Comunidade Evangélica Luterana da Paz conta com aproximadamente 80 famílias-membros.

Por daiane