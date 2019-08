O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Integrando as comemorações dos 30 anos da Escola Comunitária de Educação Infantil Turma da Mônica, de Arroio do Meio, foi realizado na sexta-feira, 26, no salão da Comunidade do Bairro Novo Horizonte, um café de confraternização. Na oportunidade, compareceram o prefeito Klaus Werner Schnack e a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, além da comunidade escolar e público em geral.

Durante o evento, ocorreu homenagem da diretoria da Associação de Pais e Amigos das Eceis (Apaecei) e funcionárias da escola, para a diretora, Marise Bianchini Führ, pelos 21 anos de atuação junto à instituição. Também houve apresentação do grupo de danças infantil Helmuth Kuhn e, após, foi servido o café. A programação encerrou com a chegada dos personagens infantis da “Festa dos Baixinhos”.

Atualmente a Ecei conta com 19 colaboradores, entre professores e funcionários, disponibilizando o atendimento a 80 crianças na etapa creche (até três anos). “Vale ressaltar a importância desse momento, em que se demonstra a satisfação pelo trabalho desenvolvido em nosso município”, declara a diretora, Marise Führ.

Por daiane