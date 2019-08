Municípios

Uma comitiva de Capitão esteve no Palácio Piratini, dia 1º, para a assinatura do contrato de financiamento através do BRDE Municípios. O contrato no valor de R$ 2,6 milhões foi assinado pelo prefeito Paulo César Scheidt, o governador do Estado, Eduardo Leite e o vice-presidente do BRDE, Luiz Noronha. O montante será utilizado para a pavimentação de 15 ruas na área urbana.

De acordo com o secretário de Administração, Márcio André da Costa, o montante será pago em 96 parcelas, com uma taxa de juros viável. Salienta que a capacidade de investimento era maior, na ordem dos R$ 3,4 milhões, mas a Administração entendeu ser prudente deixar uma folga, já que podem surgir outras necessidades. A contrapartida do município no contrato é de R$ 134 mil.

Os mais de R$ 2,7 milhões serão investidos em 13 mil m² de calçamento e 6,5 mil m² de asfalto. As obras ainda não têm previsão de início, uma vez que o município aguarda a autorização para a licitação. Segundo Márcio, o financiamento viabiliza um anseio da comunidade que demoraria muito tempo para ser concretizado apenas com recursos próprios do município. Salienta que em outra época pavimentações de ruas eram executadas com auxílio de emendas parlamentares, mas até estas estão ficando cada vez mais escassas. O orçamento de Capitão para 2019 é superior a R$ 18 milhões.

O BRDE Municípios visa o desenvolvimento e o crescimento das cidades da Região Sul, através da liberação de recursos para projetos focados na melhoria da qualidade de vida da população. Capitão se habilitou ao programa no decorrer de 2019, por meio de projeto específico.

Além do prefeito Paulo César, integraram a comitiva o secretário de Administração, Márcio André da Costa, chefe de gabinete Ermilo Berté, presidente da Câmara, Gesael Biasibetti e vereadoras Margarida Frohlich e Patrícia Scheidt.

Por daiane