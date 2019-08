Municípios

O Grupo de Cantoria Angelli di Monti, do Cras de Capitão, realizou seu Encontro Misto de Grupos de Cantoria e Corais, no sábado à noite, no Ginásio Municipal. A recepção aos oito grupos convidados iniciou às 18h e as apresentações iniciaram pontualmente às 19h, com a manifestação do prefeito em exercício, Daniel Hunhoff, e da secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Cassiane Lorenzon Scheidt. Antes do início das apresentações, o padre Mário Zambiazi também deixou sua mensagem a todos os presentes.

Apresentaram-se na noite, o anfitrião Grupo de Cantoria Italiana Angelli Di Monti, o Grupo de Cantoria Alemã de São Luís, o Grupo de Cantoria Cantando Alegria de São Jacó, o Grupo de Cantoria Stella D’itália, o Grupo de Cantos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Roca Sales, o Coral Vida Bela, de Encantado, o Grupo de Cantoria La Felicitá, de Relvado, o Grupo de Cantoria Bell Cantare, de Anta Gorda e o Grupo de Cantoria Cantare La Vita, de Nova Bréscia. Finalizadas as apresentações, todos participaram do jantar e do baile. A programação reuniu cerca de 350 pessoas.

Por daiane