O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

No inverno o cabelo tende a parar de crescer e a cair com mais facilidade, porque a menor incidência de sol e a queda da temperatura fazem com que os folículos capilares se contraiam. Pensando nisso, a youtuber e blogueira Julia Doorman, que atualmente passa da casa do 500 mil inscritos em seu canal de vídeos, ensina quatro dicas de como cuidar dos fios nesta época do ano. “É muito importante, nesse tempo seco, continuar lavando e hidratando o cabelo normalmente, pois ele pode aumentar a oleosidade, a caspa ou a proliferação de fungos”, explica.

1- Não fique com preguiça de lavar o cabelo

Geralmente em tempos de muito frio, algumas mulheres acabam lavando o cabelo com menos frequência. Entretanto, segundo Julia, isso é um erro e pode ser prejudicial ao couro cabeludo. “Deve-se continuar lavando-os normalmente, pois essa redução pode gerar mais oleosidade, proliferação de fungos, excesso de caspa e até mesmo aumentar a queda dos fios. Então, o mais importante é não sair da sua agenda de lavagem”, explica a youtuber.

2- Continue com as hidratações e as umectações

Do mesmo modo que a lavagem, a hidratação também não deve ser deixada de lado. Para facilitar ainda mais o processo, ela aconselha o uso de máscaras com ações rápidas, que fazem efeito em um período de 3 a 15 minutos, impedindo que o cabelo fique molhado por períodos prolongados. “Na falta de tempo, faça nos finais de semana”, sugere Julia.

3- Atente-se à temperatura da água e o ao secador

Uma das melhores coisas do frio é tomar banho de água quente, mas esse é o inimigo número um dos cabelos, pois faz com que eles produzam uma grande quantidade de sebo, favorecendo assim a oleosidade e queda dos fios. “As temperaturas altas fazem com que as glândulas sebáceas produzam mais, favorecendo assim a oleosidade na raiz, o que facilita a queda e o ressecamento na extensão dos fios”, conclui Julia. Após lavar o cabelo, o secador parece irresistível, mas a opção mais quente também traz sérios problemas para a saúde dos fios, principalmente no caso dos mais secos. “Não deixe para tomar banho muito tarde, pois a tendência é deixar a água ainda mais quente! Se for usar o secador, não esqueça do protetor térmico”, lembra a youtuber.

4- Massagear o couro cabeludo

Ao massagear o couro cabeludo, ativa-se a circulação sanguínea e ajuda no crescimento dos fios. Na hora do banho, ao passar o shampoo, Julia aconselha fazer uma massagem em movimentos circulares, com as pontas dos dedos, por mais ou menos um a dois minutos. Por fim, ela destaca a importância de manter a rotina saudável o ano todo. “Não adianta cuidar do cabelo apenas no verão, pois pode demorar um certo tempo para se recuperar dos danos sofridos. O cuidado tem de ser o ano inteiro e regularmente”, finaliza.

Por daiane