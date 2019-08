O Alto Taquari

A Liga de Bocha de Arroio do Meio iniciou no sábado, dia 3, a disputa do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos para atletas que já têm 40 anos ou completam essa idade em 2019. O certame tem a participação de 12 equipes divididas em duas chaves. Na primeira rodada, em Picada Arroio do Meio, teve Amigos 1 x 7 Pituca; em Rui Barbosa, Esperança 5 x 3 União; em Dona Rita, Dona Rita “B” 2 x 6 Passo do Corvo; em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 Guarani; em Bicudo, Brasil 1 x 7 Cruzeiro e no Glória, Glória 1 x 7 Dona Rita “A”.

Sábado, dia 10, será disputada a segunda rodada que apresenta em Arroio Grande, União x Amigos; no Passo do Corvo, Passo x Esperança-RB; em Dona Rita, Dona Rita “B” x Glória; em Arroio Grande, Guarani x Dona Rita “A”; em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa e em São Caetano, Pituca x Brasil. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Na primeira fase as equipes jogam chave contra chave com jogos em turno e returno, classificando os quatro primeiros em cada chave que seguem a disputa pelo sistema mata-mata. As outras duas equipes em cada chave disputam uma 2ª Divisão com jogos eliminatórios de ida e volta.

Por daiane