Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 24, os jogos da 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos. Nesta rodada jogaram no Glória, Glória 6 x 2 Amigos; em Rui Barbosa, Esperança 4 x 4 Guarani; em Dona Rita, Dona Rita “B” 5 x 3 Cruzeiro; em São Caetano, Pituca 4 x 4 Dona Rita “A”; em Arroio Grande, União 2 x 6 Rui Barbosa e no Passo do Corvo, Passo 8 x 0 Brasil.

Neste sábado, dia 31, ocorrem os jogos da 5ª rodada que apresenta em Picada Arroio do Meio, Amigos x Guarani; em Rui Barbosa, Esperança x Cruzeiro; em São Caetano, Pituca x Dona Rita “B”; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Passo do Corvo; em Dona Rita, Dona Rita “A” x União e, em Bicudo, Brasil x Glória. Os jogos iniciam às 13h30min. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Na primeira fase, as equipes jogam chave contra chave com jogos em turno e returno, classificando as quatro primeiras em cada chave, que seguem a disputa pelo sistema mata-mata. As outras duas equipes em cada chave disputam a 2ª Divisão com jogos eliminatórios de ida e volta

Por daiane