Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio inicia sábado, dia 3, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos (atletas que já têm 40 anos ou completam esta idade durante o ano de 2019). O certame tem confirmada a participação de 12 equipes, que estão divididas em duas chaves. Na chave “A” jogam Amigos, Esperança-RB, Dona Rita “A”, Dona Rita “B”, Rui Barbosa e Brasil de Bicudo. Na chave “B” jogam União, Guarani, Passo do Corvo, Pituca, Glória e Cruzeiro.

A primeira rodada terá, em Picada Arroio do Meio, Amigos x Pituca; em Rui Barbosa, Esperança x União; em Dona Rita, Dona Rita “B” x Passo do Corvo; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Guarani; em Bicudo, Brasil x Cruzeiro e no Glória, Glória x Dona Rita “A”. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Na primeira fase as equipes jogam chave, contra chave com jogos em turno e returno, classificando os quatro primeiros em cada chave que seguem a disputa pelo sistema mata-mata. As outras duas equipes em cada chave disputam uma 2ª Divisão com jogos eliminatórios de ida e volta.

Por daiane