O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Praça Flores da Cunha ficou mais colorida com os totens instalados nesta semana no local, compostos por peças produzidas nas oficinas de cerâmica desenvolvidas na Casa do Museu. A apresentação oficial dos totens foi realizada na ensolarada tarde da terça-feira, 27, quando a Administração Municipal prestou homenagem aos oleiros de Arroio do Meio, em reconhecimento ao trabalho das famílias empreendedoras do ramo das olarias.

O evento iniciou ao som de flautas, com a apresentação dos alunos da Escola Municipal Professor Arlindo Back, de Forqueta. A Coordenadora do Departamento de Cultura e Casa do Museu, Carla Jaqueline Schroeder rememorou a relação histórica de Arroio do Meio com o barro, desde a atividade desenvolvida pelos índios guaranis, transformada em desenvolvimento econômico a partir do trabalho dos imigrantes que se dedicaram ao segmento das olarias ao longo da história dos 85 anos de Arroio do Meio. Homenageou os pioneiros e destacou as olarias atuantes no Município – Cerâmicas Itália, Barrense, Bruxel e Olarias Winck, Schnack, Mattoni e Aliatti. Estes foram agraciados com certificados simbólicos em agradecimento ao seu empreendedorismo para o desenvolvimento da comunidade local.

A ceramista Cláudia Jung, responsável pelas oficinas no Museu, agradeceu à Administração Municipal pelo apoio às atividades realizadas de forma gratuita na Casa, em especial às oficinas de cerâmica. Enalteceu o envolvimento voluntário dos alunos na produção das peças que compõem os totens, e se pronunciou como filha e neta de oleiros. “O barro, essa matéria tão simples, é um alimento da nossa alma, desperta a vontade de modelar o que sentimos, pensamos e comunicamos. Honramos essa matéria prima que edifica casas, transporta e armazena alimentos, que é admirada quando modelada”, ressaltou.

Prefeito Klaus Werner Schnack também prestou seu agradecimento e reconhecimento às famílias oleiras do Município. Recordou como a atividade iniciou e avançou com a modernidade. “Muitas oportunidades de emprego e renda foram geradas através dessa atividade. Quem lida com construção sabe o quanto é importante a arte de fazer tijolos”, enalteceu o prefeito engenheiro, concluindo: “É uma singela e justa homenagem aos nossos oleiros”, concluiu Schnack.

Saiba mais

-Totens são monumentos que marcam a tradição de um grupo social, registrando sua história e simbolizam a identidade do grupo;

-Cerca de 70 alunos participam de aulas semanais gratuitas de cerâmica na Casa do Museu, incluindo turmas da comunidade, Cras e grupos de terapia do Hospital São José;

-Arroio do Meio possui sete famílias de oleiros em atividade atualmente.

Por daiane