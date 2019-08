Saúde

Com o objetivo de aproximar os recursos da saúde às necessidades da comunidade e qualificar o atendimento, Arroio do Meio implantou a Gestão Plena da Saúde. A assinatura do contrato que formaliza o novo sistema foi realizada na sexta-feira, 16, no Gabinete do Executivo, na presença do prefeito Klaus Werner Schnack, vice-prefeita Eluise Hammes, presidente da Câmara de Vereadores Adiles Meyer, secretário de Saúde Gustavo Zanotelli, vereadora Maria Helena Matte e equipe do Hospital São José – irmãs Clair Teresinha Agnes e Irinete, Fabiane H. Gasparotto, Rosi Mari Barboza, Niura Rodrigues da Silva e Johnnie Locatelli.

A Gestão Plena da Saúde consiste na municipalização da gestão dos recursos das esferas estadual e federal, que somadas à municipal chegam a um montante próximo de R$ 12 milhões, abrangendo procedimentos de média e alta complexidade. A medida inclui a microrregião formada por 12 municípios que são referenciados para o Hospital São José nas diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. A Gestão Plena também abrange os laboratórios de análises clínicas e centros de fisioterapia instalados no município. Os recursos que antes eram transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o fundo estadual, virão diretamente para o municipal, desburocratizando, agilizando e flexibilizando os atendimentos à comunidade. Em virtude disso, a Secretaria Municipal da Saúde reorganizou a equipe para atender ao novo sistema e instituirá uma Comissão de Acompanhamento de Contrato – formada por representantes do Conselho Municipal da Saúde, Hospital São José, 16ª Coordenadoria Regional da Saúde e Poder Público de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro – que se reunirá de forma trimestral para analisar de forma quantitativa física e financeira os trâmites.

Durante a assinatura do contrato, Schnack lembrou que a gestão dos recursos estaduais e federais por parte do município é uma antiga solicitação do Hospital. “Desafio desde o nosso primeiro dia de governo, para poder implantar um sistema de planejamento que aproxima os serviços às necessidades da comunidade de Arroio do Meio e microrregião”, afirma o chefe do Executivo. “Desta forma o município terá gerência para priorizar o que realmente é mais importante para a nossa comunidade”, reforçou Schnack.

O secretário municipal da Saúde afirmou que a Gestão Plena é um marco para o município e região. “Entre os benefícios, amplia a proximidade com o hospital, possibilita avanços na gestão de recursos e contratos, tudo em prol do conforto e bem-estar da comunidade”, salientou Zanotelli. Representante do hospital, Locatelli, afirmou que o contrato servirá de modelo para outras entidades.

