O Alto Taquari - Cotidiano

Uma cerimônia realizada na tarde da quarta-feira, dia 7, na Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, Arroio do Meio, marcou o lançamento do programa Ciências para Meninas, realizado pela Univates. A atividade é desenvolvida com recursos do edital Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Estiveram presentes, o prefeito Klaus Schnack, a vice-prefeita, Eluise Hammes, a secretária municipal de Educação, Mara Betina Forneck, a coordenadora do programa, Sônia Gonzatti, o diretor do Cetec da Univates, Daniel Lehn, a pró-reitora de ensino, Fernanda Storck Pinheiro, representante da 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), direção da escola e alunos.

Ao todo, três escolas do Vale do Taquari participam do programa. São elas, Escola Guararapes, Escola Estadual de Ensino Médio Paverama (Paverama) e Escola Estadual de Ensino Médio Estrela da Manhã (Estrela). Em Arroio do Meio, as alunas que integrarão as atividades são: Bianca Silva Gerhardt, Bruna Silva Gerhardt, Vanessa Kremer, Alice Taís Dummel Weid e Maiara Graff.

De acordo com a coordenadora do programa, Sônia Gonzatti, a formação da cultura científica, com meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas no âmbito das ciências exatas e engenharias, vai ao encontro dos crescentes debates sobre questões de gênero. Ela explica que o edital contempla cinco bolsistas do CNPq, que ministrarão oficinas nas escolas escolhidas, em atividades exclusivas para meninas.

A vice-prefeita, Eluise Hammes falou da satisfação em acompanhar iniciativas como essa, quebrando paradigmas no ambiente escolar, entre meninos e meninas. Ela ressaltou também a preocupação que Arroio do Meio tem com a atenção à mulher e citou como exemplo a criação do conselho municipal. Ela ainda instigou as jovens estudantes a ocupar mais espaço, inclusive na política municipal.

Saiba mais

O objetivo do edital Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação do CNPq é apoiar projetos que visem a estimular a formação de mulheres nas carreiras de ciências exatas, engenharias e computação no Brasil, despertando o interesse de estudantes do sexo feminino da Educação Básica (Ensino Fundamental a partir do 6º ano e Ensino Médio) e do Ensino Superior por essas profissões e para a pesquisa científica e tecnológica.

Na Univates, o projeto integra os pilares básicos de uma universidade: ensino, extensão e pesquisa. A primeira área envolve o ensino não formal no espaço escolar, já que caberá às bolsistas de Ensino Médio e Fundamental atuarem como multiplicadoras dos conteúdos definidos pelas escolas.

As atividades de extensão ocorrem pela relação entre a Univates e a comunidade. Já a pesquisa será realizada por meio do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas.

Por daiane