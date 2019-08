O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Ane Decor House atua no ramo de decoração, especialmente com cortinas e persianas sob medida, papel de parede, cama, mesa, banho, tapeçaria e aromatizantes, ofertando as melhores marcas do mercado aos seus clientes. Atende também listas de Chá de Noiva e de Casa Nova.

Possui duas lojas, matriz em Arroio do Meio e filial em Santa Clara do Sul, contando com uma equipe especializada de 14 colaboradores. A empresa busca encantar seus clientes com os serviços prestados e produtos vendidos, e entende a importância de cultivar um relacionamento de longo prazo com cada cliente.

Neste mês, está comemorando 12 anos no mercado, e presenteia as duas cidades com internet grátis no seu lindo espaço defronte às lojas. Para usufruir é necessário fazer check-in pelo Facebook na página Ane Decor House.

“Chegamos até aqui com muita dedicação e esforço. Todos os dias pensamos em formas de melhorar o atendimento e a experiência de nossos clientes. Em cada projeto executado e produto vendido existe muito amor e carinho, buscando satisfazer as necessidades e expectativas de quem está comprando. Agradecemos a confiança recebida dos clientes e das comunidades que estamos inseridos”,diretora e proprietária, Anelise Gerhardt

