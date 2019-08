O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A agência do FGTAS/Sine de Arroio do Meio promove na próxima sexta-feira, dia 23, uma ação na semana Estadual da Pessoa com Deficiência, com a presença de representantes de empresas para realizar entrevistas e aproximar trabalhador e empregador. O atendimento será das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. É necessário levar a carteira de trabalho e o atestado onde conste o CID para facilitar os encaminhamentos. A ação tem como objetivo promover e ampliar a inclusão de PCDs e reabilitados do INSS no mercado de trabalho.

Por daiane