O Alto Taquari - Cotidiano

A 2ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio também foi fonte de muita cultura, trazendo para os visitantes atrações musicais, artísticas e exposições. No interior do Clube Esportivo, o público pôde caminhar entre obras de mais de 20 artistas arroio-meenses, admirando técnicas de pintura em tela com tinta ou com café, cerâmicas e crochê como design de arte. Foram expostos ainda fotografias e trajes pertencentes aos grupos de dança e demais trabalhos que integram o Núcleo de Cultura do Município.

A preparação do espaço começou na tarde da sexta-feira, dia 26, com a montagem das estruturas e a chegada das obras. Conforme a artista artesã, Isoldi Roloff, a Casa do Museu cedeu os cavaletes para os quadros e as obras foram dispostas de forma harmônica aproveitando bem aos espaços e proporcionando ao público o conforto para poderem circular entre elas. “Foi muito bom o fluxo de pessoas na exposição. Às 10h, o espaço já estava lotado. É isso que o artista quer: as pessoas precisam estar próximas da arte e a arte próxima das pessoas”, afirma.

Para Isoldi, que expôs mandalas de diferentes tamanhos trazendo a proposta do crochê como design de arte, a exposição integrando a Feira Gastronômica foi bastante positiva, oportunizando aos diversos de artistas da cidade, a oportunidade de mostrar seus trabalhos.

Quem caminhou por entre as obras também se encantou e aprovou a exposição. Foi o caso das irmãs Cláudia e Fabiane Baiocco, de Arroio Grande, que acharam todas interessantes e bonitas. “Vemos os nomes de pessoas aqui que conhecemos, mas nem imaginávamos que pintavam. É muito positivo descobrir que elas têm esse talento”, declaram. Lélia Dutra e Claudiane Weber, do bairro Bela Vista, também caminharam entre a exposição admirando os itens. “Lá fora está bem alegre e neste ano fizeram um espaço para o público sentar e descansar. Aqui está tudo muito bonito”, avaliam.

Os artistas que expuseram seus trabalhos foram os seguintes:

Isoldi Roloff com mandalas, design criativo crochê fio de malha; Claudia Jung com escultura/cerâmica; Marcos Paulo Kuhn com escultura/cerâmica; Giazer Veiga com pintura com café; Stela Beatriz Cougo com acrílico sobre tela; Rudinei de Oliveira com óleo sobre tela; Silvio Farias com óleo sobre tela; Ivoni Dutra Rheinheimer (Atelier de pintura), com óleo sobre tela e os alunos, Edson Tadeu Lindo, Ketly Lagemann,Marli Nos, Novelo Maria Neumann, Marlete Silveira, Jeovana Gasparotto, Lisane Rex, Juliana Gasparotto, Suzani Brito, Miriam Cé Souza, Liane Pretto, Martinha Frigieri, Mari Stein, Edson Tadeu Linck e Noeli Maria Neumann.

