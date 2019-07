Dia dos Avós

Maria Salete e Nestor Dalpian sentem a vida muito mais doce, desde a chegada do pequeno Lucas Dalpian Krunitzky, de três anos. A partir do momento em que receberam a notícia de que seriam avós, sua rotina mudou para melhor. “Minha vida ficou muito mais alegre, muito mais produtiva, muito mais colorida. Nós passamos a vê-la de outra perspectiva”, relata Maria Salete. “É uma vida nova. Se ter um filho é uma experiência impossível de descrever, um neto é, então, muito semelhante. Um neto vem para açucarar a vida da gente”, completa Nestor.

Durante a semana, os avós veem o neto com bastante frequência, seja nas visitas ou jantares com a filha Joana Dalpian e o genro, Ricardo Krunitzky, ou quando ajudam a cuidar de Lucas em dias ou horários em que os pais têm algum compromisso.

Porém, as sextas-feiras são reservadas na agenda de Maria Salete e Nestor de forma especial. É neste dia da semana que dedicam-se exclusivamente à Lucas. “Eu e Nestor buscamos ele na escola, às 11h30min, almoçamos juntos e depois passamos a tarde”, conta a avó, entusiasmada. Maria Salete, que estava passando a semana no litoral, retornou ontem ao Vale do Taquari, para que hoje possa aproveitar o dia com o neto. Entre as atividades que fazem com Lucas às sextas, estão levá-lo nas aulas de natação, ir ao parque para andar de bicicleta e, é claro, preparar aquelas coisas gostosas como pipocas e chimarrão, que têm um tempero muito mais gostoso, na casa dos avós. “Sabemos que ele gosta muito de vir na nossa casa e procuramos fazer atividades com ele. Depois da natação, sempre vamos tomar um café”, lembra Maria Salete. “Voltamos a contar histórias e a fazer brincadeiras de criança. O sentido da vida muda muito. É como a continuação da gente, pois educamos os filhos pensando que eles vão dar sequência àquilo que ensinamos de bom”, conclui Nestor.

Por daiane