O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O sol e as temperaturas amenas colaboraram, no último domingo, dia 21, para a realização do evento Revivendo o Tacobol, organizado pelo Arrebanhando – Residência Artística Urbana (RAU), em Arroio do Meio. Ao todo, 11 duplas, compostas por crianças e adultos, inscreveram-se para participar do campeonato, que tinha como proposta, relembrar uma brincadeira antiga, que marcou a infância de muitos, além de ensiná-la para as novas gerações.

O administrador, Jonatas Alan Schwengber, 28 anos, relata que o domingo o fez voltar no tempo. Ele costumava jogar taco com o amigo de infância, Daniel Weber, em frente às suas casas ou em terrenos baldios. A convite de Weber, ele participou do evento e a dupla conquistou o primeiro lugar. Para Schwengber a experiência foi ótima. “Tive a oportunidade de reviver um momento muito bonito da minha infância ao lado de pessoas especiais”, conta. Ele salienta que a organização do evento estava impecável e que o espaço da RAU, onde ocorreram os jogos, é muito bonito, em meio à natureza.

“A gente pensou em resgatar um pouquinho da criança que deixamos de lado e reviver algumas atividades que possam integrar e, ao mesmo tempo, trazer esse tempo de volta. Quem veio até a RAU, já veio com essa disposição”, salienta a organizadora, Claudia Jung. Ela lembra que conheceu o jogo de taco em um piquenique de escola, quando tinha 17 anos.

Apesar de ser uma disputa, a competitividade deu lugar à diversão. “O objetivo também foi promover o convívio, foco mais importante da RAU”, completa Claudia. O evento de domingo também serviu para inspirar novas ideias, como reviver as guerrinhas de bexigas d’água, assim que chegarem as estações mais quentes.

A realização do Revivendo o Tacobol contou com a colaboração de várias pessoas da comunidade, entre elas: Aline Jung Duarte e Mateus Scheid, que organizaram as chaves e a premiação de equipes, Alexandre Essig, que doou as bolas de tênis e André Schuh, que doou os tacos. As medalhas foram feitas de cerâmica e os participantes também ganharam biscoitinhos em formato de ovelhas.

O ranking do campeonato ficou da seguinte maneira: 1º lugar, Jonatas Alan Schwengber e Daniel Weber; 2º lugar, Mateus Scheidt e Milena Dickel e, 3º lugar, José Mauricio Dorneles Leal e Marcos Elisandro Schneider.

