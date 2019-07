O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Apoiar as iniciativas das comunidades faz parte da forma de atuação do Sicredi. Somente no ano passado, 1.045 ações receberam o apoio do Sicredi Região dos Vales, incentivando a realização de feiras, eventos, festas comunitárias, ações esportivas e de lazer, projetos de turismo, educação e cultura, entre outros.

Neste ano, além de dar continuidade nessa parceria, o Sicredi Região dos Vales reforçou a colaboração com os projetos sociais realizados na região. A ação integra os 18 municípios da área de abrangência, entre eles Arroio do Meio e Capitão e contemplou 59 projetos e/ou entidades que, neste primeiro ano da iniciativa, receberam o aporte financeiro e a cooperação da Cooperativa. No total, foram repassados R$ 229 mil.



A iniciativa intitulada “Juntos construímos comunidades melhores” teve a cerimônia de entrega dos valores para entidades e/ou projetos na noite da sexta-feira, dia 5 e reuniu representantes da região na sede, em Encantado.

O tenente da Brigada Militar, um dos responsáveis pela realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Encantado, Nilson Friedrich, falou em nome dos contemplados e destacou que a parceria do Sicredi é fundamental para que as entidades continuem com esse trabalho. “As pessoas que se envolvem com esses projetos procuram fazer o bem, mas muitas vezes esbarram na falta de apoio financeiro e de uma parceria. Essa iniciativa realizada pelo Sicredi mostra o quanto essa Instituição está inserida na comunidade regional”, avaliou. A noite do evento também contou com a palestra do casal Iara e Eduardo, idealizadores do projeto Caçadores de Bons Exemplos. A ação iniciou em 2011, quando o casal mineiro decidiu promover atitudes do bem, com o objetivo de motivar as pessoas a fazer o mesmo. Percorrendo o país, eles já catalogaram mais de 1,7 mil projetos por todos os estados brasileiros. “Nós acreditamos que não é só fazer os projetos, a gente precisa valorizar e somar forças com aqueles que já existem. Para nós, encontrar aqui mais de 50 iniciativas, é uma satisfação muito grande. Prova que as pessoas estão querendo construir um mundo melhor e estão fazendo. Somos apaixonados pelo cooperativismo, porque ele junta todo mundo para construir uma comunidade sólida e forte” comentou Iara.



O presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, salientou que os projetos incentivados pela Cooperativa de Crédito visam destacar e incentivar as entidades para que sigam realizando os trabalhos. “O que as nossas comunidades mais precisam são dessas pessoas dispostas a fazer esse trabalho e que dedicam uma parte de seu tempo para dar a sua contribuição, a fim de melhorar a vida das comunidades. Por isto essas pessoas guerreiras merecem o nosso reconhecimento”, afirmou.

A iniciativa também fez parte da intensa programação realizada pelas Cooperativas em todo o Brasil, conhecida como “DIA C”, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que aconteceu no sábado, dia 6 de julho. O Dia C conta com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Projetos contemplados em Arroio do Meio:

Rotary Club de Arroio do Meio;

Associação Arroio-Meense de Amparo ao Idoso (AMAI);

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Arroio do Meio;

Associação dos Menores de Arroio do Meio (AMAM);

Hospital São José de Arroio do Meio;

Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio.

Projetos contemplados em Capitão:

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Capitão;

Escolinha Municipal de Futebol de Capitão.

Por daiane