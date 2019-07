Carta Branca

Você está dividindo o espaço com algum desconhecido – digamos, uma pequena sala de espera ou o elevador. Estão muito próximos, quase de frente um para o outro e fica meio chato não dizer nada. Mas dizer o quê? Você não conhece a pessoa. Não vai fazer um comentário sobre política e arranjar um bafafá. Não vai falar do seu amor pelo Grêmio, pois o outro pode odiar o comentário. Perguntar se ele gosta de pizza, não teria cabimento. Falar do quê, então?

Você encontra alguém muito interessante. Fica louco pra se chegar, puxar um papo. Mas vai dizer o quê?

Você está saindo de uma reunião complicada. O debate foi muito aceso, algumas pessoas estão emburradas. Você não quer deixar o mal-estar tomar conta do ambiente. Precisa desanuviar. Afinal, amanhã é outro dia, a vida segue. Tem que achar algum assunto inofensivo e logo. Você fala do quê?

Para todas as perguntas, a resposta é igual:

- Falar do tempo, claro!

Tempo e temperatura interessam a todo mundo, em todas as geografias. Além do mais, é um assunto inofensivo, risco zero.

- Será que vai chover?

- Este calor acaba quando?

- E o frio, vem ou não vem?

§§§

Ou melhor, falar do tempo ERA a saída.

Hoje em dia não é mais.

O caso é que uma conversa destas caiu de moda. Prescreveu. Foi atropelada. Simplesmente atropelada pelo aplicativo instalado no nosso celular. É só dar uma espiada pra saber o que vai acontecer hoje, amanhã e nos próximos dias. Você pode saber a que hora nasce o sol, qual a temperatura que fará às três da tarde. Sabe se haverá vento, chuva ou granizo e a que horas.

Sua mãe não precisa mais recomendar um casaquinho ou um guarda-chuva quando você sair de casa. Você já sabe que vai esquentar em vez de fazer frio e sabe que a chuva só vem na terça-feira, com 80% de chance de começar às 9h.

Você pode programar a roupa que vai usar na festa. Não precisa separar duas: uma, se fizer frio; outra, para o calor. Nada disso. Pode focar direto no look mais descolado. Adeus às dúvidas!

Você fica dispensado de rezar para não chover no dia do piquenique. Você não sentirá mais aquela agonia ao levantar cedinho para espiar como o dia amanheceu.

§§§

O tempo está definido de antemão pelo Weather Channel e não tem conversa. Acabou o drama. Acabou o mistério. Acabou a expectativa. Acabou a conjetura. Acabou a era do palpite.

Será que a graça acabou também?

Por daiane