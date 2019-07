O Alto Taquari

A Secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio atenderá em novo endereço a partir da próxima quarta-feira, 17 – rua São João, no subsolo do Salão Paroquial. Segunda e terça-feira, dias 15 e 16, não haverá atendimento, por motivo de mudança. Após, os atendimentos da psicóloga e da psicopedagoga serão realizados na sala 137 e os demais na sala 145. A Biblioteca Pública ficará fechada temporariamente. As devoluções de livros podem ser feitas neste endereço.

A secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck explica que a mudança é necessária em virtude da obra de melhoria e revitalização que será executada no prédio da antiga Escola Cenecista, que abriga a Secretaria há mais de década, localizado na rua Dr. João Carlos Machado, 1000/Centro. “O espaço é muito democrático, além da parte administrativa da Secretaria, é utilizado para ensaios do Coral e da Orquestra Municipal, encontros do Núcleo de Cultura, reuniões de diretoras e outros eventos de Educação, Saúde, Assistência Social e demais secretarias”, salienta a secretária.

A obra será executada pela empresa Conzatti Engenharia Eirelli. A previsão é iniciar na próxima semana e deve ser concluída em três meses. O investimento é de R$ 183.473,14, provenientes de recursos próprios do município. Parte do valor investido será abatido do aluguel pago ao Colégio Cenecista. A obra contempla troca de forro, do piso, da parte elétrica, pintura e construção de um banheiro externo com acessibilidade junto à pracinha lateral da secretaria, onde também será instalado um balanço para crianças com deficiência física, em parceria com o Comdica – Conselho Municipal de dos Direitos da Criança e Adolescente.

Por daiane