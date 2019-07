Colunas

Embora faça parte da Serra Gaúcha, Santa Tereza está muito próxima ao Vale do Taquari e pode ser acessada por Muçum. Cerca de 20 quilômetros de estrada não pavimentada, mas em boas condições e margeando o Rio Taquari nos levam a essa cidade encantadora e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). No próximo domingo será o destino do Passeios na Colônia. Interessados podem obter informações pelo WhatsApp 995832672.

Por daiane