Esportes

O 6º Campeonato Regional de Bolão promovido pela Associação de Bolão dos Vales (ABOVALES) realizou no decorrer desta semana os jogos da segunda rodada do returno. Os grupos de Arroio do Meio participaram de dois jogos. Na segunda-feira, dia 15, jogaram no PA-Rural, União de Casais x Sempre Amigos (casais) e na quinta-feira, dia 18, no Clube Rio Branco, em Estrela, Os Coroas x Cafonas (casais).

Na semana entre os dias 22 e 26 de julho, teremos na terça-feira, dia 23, no Clube Rio Branco, em Estrela, 1º de Maio x União (masculino) e em Encantado; Uirapuru x Flor de Líz (feminino); na quinta-feira, dia 25, em Arroio Grande, União x Veteranos (masculino) e em Encantado, XV de Novembro x Reunidos (masculino) e na sexta-feira, dia 26, em Sampaio, Progresso x 11 de Abril/1º de Maio (masculino).

Na rodada seguinte entre os dias 29 de julho e 02 de agosto teremos dois jogos para os grupos de Arroio do Meio. Na segunda-feira, dia 29, jogam no Clube dos 15, em Lajeado, Bem Casados x União de Casais (casais) e na quinta-feira, dia 1º de agosto, no PA-Rural, Cafonas x Adão e Eva (casais).

Por daiane