Produtores rurais de Linha Cairu, em Travesseiro, que fazem parte de uma comissão de moradores estiveram reunidos na segunda-feira à noite na sede do Esporte Clube Cairu, para um troca de idéias com relação a promessa que o atual prefeito Genésio Hofstetter, teria feito para os moradores durante a campanha política, se comprometendo com a execução de obra de asfalto no trecho desde a Casa Comercial de Loivo Weissheimer até Linha Cairu Fundos.

Durante a reunião, acompanhada pelo vereador Adriano Steffler, de Travesseiro e pelo vereador Marcelinho Schneider, de Arroio do Meio, os produtores relataram uma grande insatisfação com a Administração Municipal de Travesseiro, principalmente com o setor da secretaria de Obras, que estaria deixando a estrada e acessos de propriedades da localidade em estado de abandono.

O grupo deixou claro que aguarda uma posição do prefeito com relação a promessa de asfalto, inclusive com relatos de desejo de retornar a pertencer ao município de Arroio do Meio. Em outra explanação foi exposto a decisiva participação dos produtores desta localidade na formação do índice de retorno de ICMS, apontando a grande produção do setor primário que possivelmente é responsável por 20% no total arrecadado pelo município.

Por daiane