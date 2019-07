Esportes

Associação Recreativa São Caetano (Pituca) reuniu seus sócios no domingo, dia 22, para a festa anual dos associados. A programação começou na parte da manhã com jogos de futebol entre Pituca x Amigos do Ronei e Pais da Escolinha Pratas da Casa x Amigos do Vedoy. Ao meio-dia foi servido almoço e em seguida foi realizada assembleia com prestação de contas, eleição dos novos dirigentes da entidade e definição do ecônomo.

Os trabalhos foram abertos pelo presidente Elton Lorscheiter (Pantera) que citou o bom momento que a entidade está passando como sede social, futebol e na bocha. Em seguida, Ademar Bruxel apresentou números com lucro de mais de R$ 14 mil com a realização da Copa Pituca e um saldo em caixa de mais de R$ 26 mil. Disse que um evento está em fase de planejamento para o mês de novembro, para festejar os 33 anos da associação. André Rosenbach, também falou da Copa Pituca, citando a ideia de iniciar o próximo torneio no mês de novembro com folga entre Natal e Ano Novo e continuidade em janeiro, para permitir a conclusão antes dos meses de inverno. O secretário Enéias Bruxel fez a leitura da ata anterior e apresentou dados da Associação Pituca que já teve 16 presidentes, sendo que Guido Schmitz (in memoriam) e Marino Rohr cumpriram cinco mandatos cada. Disse também que a entidade realizou neste ano a 21ª edição da Copa Pituca de Minifutebol.

Na última parte houve a definição da próxima diretoria onde, por aclamação, foi escolhido o nome de Paulo Spohr, que assume a presidência para o quarto mandato. Como vice foi escolhido André Schmitz; tesoureiro, Ademar Bruxel; vice, Ingo Zimmer; secretário Fernando Enéias Bruxel; vice Ademir Schmitz. Para o Conselho Fiscal foram nomeados Diego Rohr, Roque Rosenbach e Irno Bruxel, tendo como suplentes Fábio Kreutz, Márcia Rohr Hauschild e Erno Schmitz. Como diretores de esportes atuam André Rosenbach e José Elton Lorscheiter (Pantera). Para o cargo de ecônomo será dada continuidade ao trabalho de André Müller.

Por daiane