O Alto Taquari - Cotidiano

Integrando a programação Férias de Inverno de Arroio do Meio, o município promove uma atividade especial para a tarde do domingo, dia 14. O Passeio Ciclístico alusivo aos 80 anos da Ponte de Ferro terá saída às 14h, da Rua de Eventos, seguindo pela rua Marechal Floriano Peixoto, em direção ao local.

Lá, está programada uma explanação sobre a história da estrutura que começou a ser construída em 1927 e teve a obra paralisada em 1929, por falta de verbas, sendo concluída após uma década, possibilitando a ligação entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado. De acordo com a historiadora da Casa do Museu, Élin Westenhofen, a estrutura da ponte veio da Alemanha e, até a conclusão da obra, inaugurada em 16 de julho de 1939, a travessia entre os municípios era feita pelo rio Forqueta, por meio de balsas.

O passeio ciclístico é promovido pela Administração Municipal, por meio do Departamento de Esportes, e dispensa inscrição prévia. “As famílias podem chegar às 14h na Rua de Eventos e se juntar à pedalada. São bem-vindos participantes de todas as idades”, informa o Coordenador Mateus Scheid.

Lançada oficialmente na última quinta-feira, 4 de julho, com o 4º Bergamoteando na Praça, a programação Férias de Inverno seguiu nesta semana, de 9 a 11, com o Curso de Aproveitamento Integral de Alimentos, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no Clube Sete de Setembro. Na quinta-feira teve sessão de cinema no Cineclube Real, com exibição do filme Narradores de Javé.

Na segunda quinzena do mês, a Casa do Museu disponibiliza a oficina de cerâmica Vivências em Família, dias 18 e 19, das 14h às 16h, voltada para crianças e familiares que queiram praticar a arte da cerâmica.

Para encerrar a programação com chave de ouro, Poder Público, empreendedores da gastronomia, Associação de Artesãs e Associação dos Menores de Arroio do Meio (AMAM), se preparam para a 2ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, dia 28, das 10h às 17h, na Rua de Eventos.

Serão 22 expositores, com diversidade de alimentos e sabores locais, atrações artísticas e culturais, num domingo em comunidade e família no entorno da Rua de Eventos e da Praça Flores da Cunha. Além das programações promovidas pela Administração, outras atividades completam a programação Férias de Inverno, em iniciativas de entidades e empresas, grupos voluntários, artísticos e culturais, com apoio do Município.

