Uma parceria firmada entre a Unidade de Atendimento do Sicredi e a Prefeitura de Pouso Novo com apoio da Emater/RS-Ascar e o Cras, permitiu a realização de uma palestra com o psicólogo e professor universitário que fala sete línguas, Alain Baderha Kalema para comemorar o cooperativismo. A palestra ocorreu na tarde de terça-feira no Salão Paroquial com a participação de cerca de 150 associados e pessoas da comunidade de Pouso Novo, que ouviram o palestrante falar do tema “Atitudes Simples Movem o Mundo”, abordando espiritualidade, felicidade e humanidade, deixando como lição a escuta do coração numa civilização de prazeres cheia de carga violentíssima de mudanças, como se fosse uma bomba de nêutrons.

Na abertura, a gerente do Sicredi Pouso Novo, Josiane Bianchini, disse que o evento representa uma ação social do cooperativismo, que inclui a arrecadação de alimentos, recebimento e distribuição de donativos da campanha do agasalho e venda de produtos coloniais. Também estiveram presentes Márcia Fonseca e Charles Fantin Machado, representando a Emater; a primeira-dama e secretária da Assistência Social, Kelin Brock; secretária da Agricultura, Verônica Pozzebon e a secretária da Educação e vice-prefeita que está no exercício do cargo Liane Nardino, que após manifestar a sua satisfação em poder participar deste evento, e destacar a parceria que existe entre o Sicredi e o Município com o programa “A União Faz a Vida”, disse que uma comunidade se constrói através de parcerias.

