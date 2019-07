Educação

A jovem Franciele Taís Willig (14), estudante do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, de Marques de Souza, recebeu medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática, em Salvador (BA), na segunda-feira.

A premiação é oferecida pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), e envolve estudantes de todo o país. Franciele obteve as melhores notas em âmbito nacional. Neste ano apenas 5% dos estudantes obtiveram as maiores pontuações.

Ganharam medalha de ouro, 575 estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. “Quando saiu o resultado, fui correndo até o celular e o site não carregava, depois de algumas tentativas, consegui ver e lá estava o meu nome. Era meu objetivo desde o começo, fiquei muito feliz. Sinto que estou realizando os meus sonhos aos poucos”, comenta Franciele.

A cerimônia de premiação ocorreu no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador (BA). Foi acompanhada pelo prefeito Edmilson Dörr e o coordenador de Educação Paulo Messias da Silva. “Realmente o momento foi de emocionar e encher a gente de orgulho. Enquanto educador vejo que nem tudo está perdido. A Franciele prova isso. Somos orgulhosos de pertencer a Marques de Souza”, comenta o coordenador.

A jovem pensava que ganhar a medalha de ouro seria quase impossível. “Em 2016, quando ganhei bronze, nem sonhava em ganhar ouro, em 2017 eu ganhei prata e fiquei muito feliz, novamente, o ouro parecia distante. Então em 2018 eu estudei mais e fiz a prova, lembro que tive uma grande dificuldade em uma questão e voltei para casa achando que tinha ido muito mal”, lembra a jovem.

Classificar em uma posição de destaque nacional é um mérito extraordinário, diz o prefeito. “A Franciele eleva o nome do nosso município aos mais altos patamares. Entre tão poucas cidades com menos de cinco mil habitantes estava lá a nossa representante. Estão de parabéns a Franciele, seus pais e a direção da escola pelo incentivo. Me sinto honrado por este momento”, comemora o prefeito Edmilson Dörr.

Por daiane