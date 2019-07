O Alto Taquari

A Administração Municipal de Pouso Novo segue investido na melhoria do trabalho nas propriedades rurais. Ouvindo uma demanda dos suinocultores, avicultores e produtores de leite, que precisam de energia trifásica em suas propriedades, a Administração Municipal procurou a Certel Energia, para viabilizar a instalação de pontos com energia trifásica e se dispôs a custear parte do valor.

Na propriedade de Fábio Zerves, que possui dois galpões com capacidade de alojar 29 mil frangos, é necessária a utilização de equipamentos para fazer a refrigeração dos galpões, gerando um alto custo de energia elétrica na propriedade. Com a instalação de um ponto de energia trifásica o produtor espera economizar cerca de 50% do custo com a conta de luz, além de melhorar o funcionamento dos equipamentos e propiciar a instalação de novas tecnologias na propriedade. O custo total da instalação foi de R$ 15 mil, com aporte de R$ 9 mil do município e o restante custeado pelo produtor.

O prefeito Aloísio Brock salienta a importância do projeto. “Os produtores rurais precisam de todo o apoio, eles são responsáveis por grande parte da economia do município. Procuramos saber quais são as demandas das propriedades, para melhorar as condições e ajudar os produtores a aumentar a capacidade de produção. No projeto de instalação de pontos de energia trifásica, a Administração Municipal investiu cerca de R$ 40 mil, recurso que certamente trará retorno para o Município”.

Por daiane