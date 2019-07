Outros esportes

No dia 28, a cidade de Marques de Souza irá receber a 6ª etapa do Campeonato Centro/Serra de Veloterra. Os treinos iniciam no dia 27. O piloto da casa, Guilherme dos Santos, 23 anos, disputará na modalidades 230 e na Intermediária Nacional. A competição é uma realização de André Produções e Eventos.

Por daiane