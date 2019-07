Dia dos Avós

Os avós Celso e Lúcia Landmeier, de Capitão, são só sorrisos. E não é para menos, pois este será o primeiro Dia dos Avós que o casal irá comemorar. O neto Bruno Henrique Landmeier nasceu no dia 12 de julho, trazendo alegria para toda a família.

Para Celso e Lúcia, serem avós é sentir uma felicidade que não se explica, um amor doce e cheio de sentimentos. “Quando a vida parece ter sossegado, surpresa! Vem um serzinho iluminar a vida e a casa. É uma bênção, maior riqueza que se pode ter ao longo da vida. Nos faz sentir úteis e especiais. Como diz o poeta, avós têm prata no cabelo e ouro no coração”.

Mesmo que Bruno Henrique ainda não compreenda a dimensão que tem, o amor dos avós é imenso e, certamente, só vai crescer com o passar do tempo.

Por daiane