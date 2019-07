Economia

Um cenário mais favorável em relação à economia, emprego e clima. Assim Sandra Ames, gerente da loja Paludo de Arroio do Meio resume as projeções e perspectivas de consumo para o segundo semestre. “O padrão de consumo é diretamente impactado por vários fatores de diversas naturezas, mas estamos apostando em variáveis internas, as quais estão a nosso alcance, sendo nosso foco, produtos com apelo de marca e preço, e ainda aliando condições de parcelamento flexíveis e acessíveis a todos”, aponta.

Sobre as mudanças no comportamento do consumidor e a venda nas lojas virtuais, Sandra salienta que hoje uma das principais características dos negócios, em geral, é a efemeridade.

“Isto porque as necessidades de consumo estão em constantes mudanças, sendo impactadas diretamente pela tecnologia e esse contexto da era digital em que estamos vivendo”.

A gerente observa que a loja física tem a seu favor, fatores como a acessibilidade, segurança, o atendimento imediato quanto à procura do cliente e, principalmente, o relacionamento direto com o consumidor. “Tais fatores permitem acreditarmos que apesar do comércio virtual estar conquistando cada vez mais adeptos, as lojas físicas são necessárias e poderão sempre oferecer um diferencial ao cliente com relação ao meio virtual. Essa é a nossa aposta”, afirma.

A fim de que as projeções para o consumo sejam positivas, Sandra reitera que há medidas de governo que serão decisivas, como a aprovação das reformas da Previdência, Tributária e Política. “A aprovação das reformas é fundamental para a redução do Custo Brasil e, consequentemente, atrair novos investimentos, tanto internos, como de capital externo. Até o momento, não temos nenhuma medida que tenha impactado positivamente de forma relevante para o consumo no atual governo”, pontua.

Por daiane