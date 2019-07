Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense confirmou no final de semana a data da estreia e o primeiro adversário pela Copa Seu Verardi, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. A competição começa no dia 11 de agosto, quando o Lajeadense joga na Arena Alviazul com o Grêmio “B”. No final de semana seguinte, dia 18, o Lajeadense joga em Caxias do Sul com o Caxias, equipe que substitui o Brasil de Farroupilha, que inicialmente estava inscrito pelo torneio, mas decidiu em não participar.

O torneio tem a participação de 20 clubes. O Lajeadense integra a chave “C” junto com Grêmio “B”, São José de Porto Alegre, Avenida de Santa Cruz e o Caxias. Na chave “A” jogam Cruzeiro de Cachoeirinha, Bagé, Pelotas, Doze Horas de Porto Alegre e o União Harmonia. Na chave “B” estão o Novo Hamburgo, Aimoré, Inter “B”, Novo Horizonte de Esteio e o Real de Capão da Canoa. Na chave “D”, Santo Ângelo, São Borja, Nova Prata, Cruz Alta e Gaúcho de Passo Fundo. Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas dentro da chave com turno e returno, classificando quatro em cada chave, formando grupo de 16 clubes para as oitavas de final. A partir desta fase os jogos serão disputados pelo sistema mata-mata com jogos de ida e volta. A competição oferece vaga para Série “D” do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2020.

Até a estreia, o Lajeadense, que firmou uma parceria com o Juventude de Caxias do Sul e a empresa LA Sports, continua com treinos técnicos, táticos e físicos, comandados pelo preparador físico Florindo Ghidini, o treinador Eduardo Costa e seu auxiliar Daniel Bittencort. O Lajeadense, que conta com um grupo de 23 jogadores está aberto para receber mais reforços em seu elenco.

Eleições

O Clube Esportivo Lajeadense tem agendada para a noite de quarta-feira, dia 31 de julho, a realização da assembleia com eleição da diretoria do Clube. O pleito será realizado na Arena Alviazul com primeira chamada às 19h e segunda chamada às 19h30min. Tudo indica que o presidente Alexandre Sebben, que assumiu a presidência do clube em julho de 2017, será reeleito para mais um mandato de dois anos.

Por daiane