Geral

A poucos dias da II Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, a realizar-se em 28 de julho, das 10h às 17h, na Rua coberta de Eventos, expositores e Poder Público estiveram reunidos na noite da segunda-feira, 15, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços – Acisam, para tratar dos últimos detalhes do evento. Na ocasião, foi repassado um manual de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, a exemplo da primeira edição.

Estão confirmados 22 expositores para o evento, incluindo 20 empreendedores do ramo gastronômico – Padarias D’Hora, Cantina da Nona, Tudesca, Pedrotti e Ana Bella; Biscoitos Vó Olívia, Doces Forqueta; Doceria Mamão com Açúcar; Requinte Chocolatteria; Salgados Dona Diva; Mamam Alimentos; Confeitarias da Bea/Gusta’me e Doçuras; Confeito Verde; Sorveteria Artecrem; Agroindústrias Horst, Rahmeier, Hammes e Seibel; Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), que estará comercializando bebidas quentes e sucos, com renda totalmente revertida para a instituição, e Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, expondo e comercializando sua diversificada linha em artesanato.

Além da diversidade gastronômica, o evento terá atrações artísticas e culturais ao longo do domingo. A abertura contará com a participação do Coral e da Orquestra Municipal. Durante a manhã, o palco aberto de talentos reserva outras surpresas musicais. À tarde, o Núcleo Municipal de Cultura participará com os grupos de danças Helmuth Kuhn, Frohsinn e CTG Querência. Além disso, durante todo o domingo o grupo teatral FoiceAcena estará circulando com os personagens Toss Mann e Toss Frau, que devem interagir usando roupas forradas de doces, convidando o público para conhecer o Espaço Memória, indicado para registros fotográficos do evento. Simultaneamente, na parte interna do Clube Esportivo, mais de 20 artistas vão expor suas produções, incluindo quadros de óleo sobre tela, pintura com café, acrílico sobre tela, mandalas, design criativo crochê fio de malha e esculturas em cerâmica. A partir das 15h a banda Novo Mundo sobe ao palco, animando a festa comunitária.

A II Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio é promovida pela Administração Municipal, em parceria com empreendedores do ramo gastronômico, Núcleo Municipal de Cultura, artistas e artesãs. A entrada é franca. O evento é voltado para toda a comunidade local e regional, com atrações para toda a família. Mais detalhes e vídeos com todos expositores e atrações no Facebook Prefeitura Municipal de Arroio do Meio.

Por daiane