Geral

Empresários associados à CDL de Arroio do Meio, bem como seus colaboradores, tiveram um momento especial em comemoração ao Dia do Comerciante, na terça-feira à noite. A segunda edição do Happy Hour do Comerciante, realizado na Acisam, contou com a presença de mais de 200 pessoas, que foram recepcionadas com música, voz e violão sob a coordenação da professora de música Simone Buttini e seus alunos Joaquim Schneider, Eduarda Laís Lutz, Miguel Rockenbach Pittol, Mariela Bruxel e Eduarda Arnhold. O trabalho do artista Giazer Veiga, que pinta usando café em vez de tinta, decorou o ambiente.

Num clima descontraído, enquanto que saboreava o coquetel, o público ouviu o sócio-diretor da Girando Sol, Gilmar Borscheid, relatar sua trajetória pessoal e profissional. Os pais, depois de várias mudanças, fixaram-se em Picada Café, interior de Arroio do Meio, onde eram pequenos agricultores. Eram tempos difíceis e uma das saídas foi buscar emprego na indústria calçadista, no Centro de Arroio do Meio. Começava assim, em 11 de fevereiro de 1981, a jornada industrial de Borscheid, que hoje está à frente de uma das maiores indústrias do município.

A ascensão no ramo calçadista foi rápida. Em menos dois anos passou de auxiliar de indústria para chefe, na extinta Incomex. O salto profissional trouxe desafios e aprendizados. Num momento de dificuldade, em que chegou a ser demitido por não conseguir fazer seu setor alcançar a produtividade exigida, aprendeu a importância das pessoas e a solucionar problemas observando o processo. Um superior não concordou com sua demissão e se prontificou a ajudá-lo a contornar a dificuldade e alcançar o objetivo de produzir 300 pares de palmilhas por hora. Em 30 dias, depois de identificar os problemas e corrigir os gargalos, alcançou o objetivo. Ressaltou que nunca esqueceu daquele gesto e que aquele auxílio do superior foi decisivo para sua vida profissional e pessoal.

Gilmar chegou a gerenciar uma fábrica do ramo calçadista. No entanto, assim como milhares de trabalhadores, ficou desempregado no início da década de 1990, quando uma grande crise se abateu sobre o setor coureiro-calçadista. Desempregado viu a mãe fazer um amaciante caseiro e, prontamente, percebeu que poderia fazer o produto em escala maior e comercializar.

Aproveitou o conhecimento no processo fabril e os contatos que a indústria calçadista tinha lhe dado e começou a produzir o amaciante. A indústria começou em 1º de abril de 1991 na Barra do Forqueta, num galpão de 24m² e, rapidamente, o amaciante se tornou popular em Arroio do Meio e região. Com o crescimento, foi ampliado o mix de produtos e o espaço físico. Em 2016, ao completar 25 anos, a Girando Sol inaugurou o novo complexo industrial, com 22 mil metros quadrados, em São Caetano. A empresa se destaca no mercado e já recebeu dezenas de premiações e distinções.

Borscheid diz que não fez faculdade, mas que a vida lhe deu muito aprendizado e sempre foi em busca de conhecimento. Agradeceu pela oportunidade de falar aos comerciantes, destacando que este segmento tem papel fundamental na economia, pois tudo o que é produzido passa pelo varejo, que faz com que o produto chegue ao consumidor. Comentou ainda a rápida evolução tecnológica e ressaltou que as mudanças sempre vão existir e, por isso, a importância de estar atento às tendências de mercado.

Após a fala de Gilmar, Luciana Carvalho, da LC Suporte Empresarial realizou uma dinâmica, enfocando o trabalho em equipe. Luciana também destacou características importantes na esfera profissional, como responsabilidade pessoal, resistência, perseverança e calma, gentileza, criatividade, adaptação, autoconfiança e motivação.

Para encerrar a programação a CDL realizou o sorteio de brindes, oferecidos por 34 empresas associadas, contemplando 64 pessoas. E, ao final do evento, cada participante recebeu um kit de produtos oferecido pela Girando Sol. A CDL agradece aos apoiadores do evento – Girando Sol, Sicredi, Floricultura Meyer e A Mobília – bem como às lojas que ofereceram os brindes para sorteio e aos associados e colaboradores que se fizeram presentes.

Por daiane