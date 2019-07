Esportes

A 3ª Copa Integração de Futebol que teve o apoio do Sicredi e foi promovida pela Aslivata, com a participação de oito clubes de Travesseiro, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia e Relvado, realizou na noite de quinta-feira, dia 18, a solenidade e jantar de entrega da premiação, na sede do Canarinho de Linha Pinheiros/Nova Bréscia. A festa foi prestigiada pela direção da Aslivata e da Litrafa de Travesseiro, dirigentes do Sicredi e dos prefeitos de Travesseiro, Genésio Hofstetter (Neco) e Marcos Antônio Martini (Kiko) de Nova Bréscia. Durante a solenidade, o presidente da Aslivata, Volnei Kochann, destacou a importância do esporte como integração de comunidades.

Entre os premiados estava o Canarinho, campeão e o Caçadorense, vice, da Série Ouro. Na Série Prata o troféu de campeão foi entregue para o Guarani de Barra do Fão e de vice para o Juventus de Coqueiro Alto. O troféu de campeão geral da disciplina ficou com o Canarinho; goleadores, Guilherme Cristofoli (Canarinho), Leonardo Casaril (Guarani) e Maicon Daroit (Caçadorense); goleiro menos vazado, Gabriel Volgoi (Caçadorense); melhor treinador, Renato Scartezini (Canarinho); presidente destaque, Gabriel Cristofoli (Canarinho); melhor mesária, Ana Clara Schena (Canarinho) e massagista destaque, Luis Fernando Both (Travesseirense).

Por daiane