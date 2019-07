Futsal

O Campeonato de Futsal de Pouso Novo, promovido pela Administração Municipal dentro dos festejos do 31º aniversário do município, realizou no sábado, dia 13, os jogos da 6ª e última rodada da fase de classificação. Nesta rodada se enfrentaram Marvados I 6 x 5 La Máfia (Força Livre), Quase Parando 2 x 9 Realmatismo (Veteranos), Chapecó 2 x 4 Manchester (Força Livre) e Os Atrasados 0 x 7 Vitória (Força Livre).

Encerrada a fase de classificação foram conhecidas oito equipes classificadas para a fase de quartas de final da Força Livre: Marvados I, Manchester, Burro Morto, Marvados II, Vitória, Nova Aliança, Lá Máfia e Avenida. Pela categoria Veteranos estão classificados para a fase semifinal Renegados, Quase Parado, Risca Faca e Realmatismo.

Os organizadores comunicam que o torneio será interrompido para realizar obras de melhorias na quadra do Ginásio Municipal de Esportes. No recomeço, possivelmente em agosto, jogam pela Força Livre, Manchester x Marvados II, Nova Aliança x La Máfia, Marvados I x Avenida e Vitória x Burro Morto. Esta rodada vai definir os quatro semifinalistas. Pela categoria de Veteranos teremos pela fase semifinal os confrontos entre Renegados x Quase Parando e Risca Faca x Realmatismo.

